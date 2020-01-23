Правительство Украины не уходит в отставку и будет продолжать работать, пока есть доверие со стороны общества и команды. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время украинского завтрака на Международном экономическом форуме в Давосе, сообщает УНИАН.

«Правительство будет работать до тех пор, пока будет доверие со стороны общества. У нас очень крутая команда и координация между собой…Правительство никуда не уходит. Правительство продолжает работать. Мы не планируем никакие отставки, это слухи», - сказал он.

По словам Гончарука, вокруг правительства много «провокаций, манипуляций, сливов, грязной игры, которую позволяют себе группы влияния, которым не комфортно работать в стране с честным правительством».

Премьер подчеркнул, что ни он лично, ни его команда пока не планируют уходить в отставку. «Мы останемся настолько долго, насколько нам позволит доверие со стороны команды. Сейчас никаких проблем с этим нет… Я не планирую никуда идти. У нас отличные отношения с президентом и с органами власти», - подчеркнул он.



Как сообщал ForUm, 15 января в сети появилась запись, где якобы премьер-министр Украины Алексей Гончарук, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова и глава Минфина Оксана Маркарова обсуждали курс доллара и экономические вопросы перед встречей с президентом Зеленским.

На записи слышно, как мужской голос, похожий на голос премьера, утверждает, что «он полный профан в экономике», а у «Зеленского очень примитивное понимание экономических процессов».Позже была опубликована вторая часть прослушки совещания, на которой собеседники обсуждают снижение экономического роста в Украине, и третья, где речь шла об экономической стратегии развития Украины.

17 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Однако Зеленский ее не принял.