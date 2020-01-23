Организация Transparency International обнародовала ежегодный рейтинг индекса восприятия коррупции за 2019 год. Украина получила в нем 30 баллов из 100 возможных и заняла 126 место из 180. Таким образом, позиция Украины ухудшилась – в рейтинге по 2018 год она занимала 120 место, сообщает УНИАН.

По данным Transparency International, Украина вернулась к показателям 2017 года. Ее соседями в рейтинге являются Кыргызстан, Азербайджан и Джибути. Оценка Украины, как сообщается, сформировалась из 9 различных исследований. Три показали незначительный рост, три нулевую динамику, а три — снижение.

В то же время в организации отмечают, что, как и другие рейтинги, «Индекс» может достаточно медленно отражать фактические изменения по стране. Украина среди соседей опережает Россию, которая сохранила свои позиции (28 очков, 137 место).

Среди соседей лидерские позиции занимают Польша (58 баллов, 41 место) и Словакия (50 баллов, 59 место). Беларусь добавила один пункт и теперь имеет 45 баллов и 66 место.

В этом году наблюдается снижение индекса у Румынии (минус 3 балла), Венгрии (на 2 балла) и Молдовы (на 1 балл). Лидеры рейтинга существенно не изменились. На первом месте — Новая Зеландия и Дания, которые набрали по 87 баллов.

В конце списка оказались страны, в которых уже длительное время нестабильная политическая ситуация, военные конфликты и где правительства лишь частично контролируют территорию страны — Сомали (9), Южный Судан (12) и Сирия (13).

По сравнению с предыдущим годом больше всего баллов (+7) добавила Армения (всего 42), где после революции 2018 года правительство продвигает антикоррупционную политику.

Напомним, в 2018 году Украина улучшила свои показатели в этом рейтинге, ее результат составлял 32 балла и 120 место среди 180 стран.