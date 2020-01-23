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Полиция Великобритании признала, что ошибочно внесла в антитеррористическое пособие украинский национальный символ трезубец, и заверила, что удалит его из учебного документа. Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в заявлении контртеррористического управления британской полиции.

«Мы имеем тесные рабочие отношения с нашими украинскими партнерами и не намерены никого обидеть. Мы встретились с представителями МИД Великобритании и посольства Украины, и решили убрать украинский трезубец из справочника знаков и символов», - говорится в сообщении.

Посольство Украины в Великобритании в своем Twitter отметило роль дипломатов в достижении этого решения.

«В ответ на многочисленные обращения украинцев и по результатам работы украинских дипломатов, британская полиция приняла решение удалить Государственный герб Украины из антитеррористического пособия. Спасибо всем за неравнодушие! Слава Украине!» - говорится в сообщении посольства.

Напомним, посольство Украины в Великобритании потребовало от местной полиции убрать упоминание о трезубце из антитеррористического пособия.

Также Министерство иностранных дел Украины ожидает официального комментария британского Форин Офиса и полиции относительно «Пособия по противодействию экстремизму», распространенного британскими правоохранительными органами, в которое был включен Украинский государственный герб – трезубец.

В правительстве Великобритании выразили сожаление из-за появления украинского трезубца в перечне экстремистской символики. Но посольство Украины назвало недостаточной реакцию Лондона.
ForUm

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