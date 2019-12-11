Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2020 год.

Офис президента Украины отредактировал текст коммюнике по результатам парижского саммита в «нормандском формате», где говорится об особом статусе оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

После заседания аграрного комитета в коридорах Верховной Рады подрались народные депутаты «Слуги народа» и народные депутаты предыдущих созывов от «Свободы». Участники инциденты – Андрей Богданец и нардеп 7-го созыва от «Свободы» Эдуард Леонов.

Партия «Слуга народа» считает нападение на Богданца сознательной провокацией.

Нардеп Богданец госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга.

По факту драки полиция открыла уголовное производство.

Гендиректор российского «Первого канала» Константин Эрнст признал ошибочным сюжет об украинском истребителе, который якобы сбил малайзийский Boeing-777 рейса MH17 в небе над Донбассом.

Правительство одобрило проект закона, который позволит в дальнейшем повысить прожиточный минимум, по предварительным расчетам до 4200 грн в месяц.

Под завалами в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса нашли еще одно тело.

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Верховной Раде принять за основу и в целом законопроект №2569 «О внесении изменения в статью 1 Закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, провели санкционированные обыски по месту регистрации и проживания народного депутата Украины 8-го созыва, застройщика Максима Микитася.

В Яготине Киевской области мужчина открыл стрельбы по экипажу полиции.

Украинская сторона в рамках первого этапа обмена в формате «всех на всех» ожидает возвращения 77 украинцев, находящихся на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская.

Киевский районный суд Одессы отправил директора сгоревшего колледжа Любовь Кочергу под круглосуточный домашний арест с обязательным ношением электронного браслета.

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем выразил надежду на сохранение единства в Европейском Союзе в поддержку Украины.

Обвинение пятого президента Украины Петра Порошенко в государственной измене при подписании Минских соглашений наносит удар не только по нему, но и по команде действующего президента Владимира Зеленского и всему «нормандскому формату». Такое мнение высказал адвокат Порошенко Игорь Головань.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о либерализации в сфере производства спирта и отмене государственной монополии на спиртовую отрасль.

Суд перенес подготовительное заседание в так называемом «янтарном деле».

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал 16 облгазов на 278 млн грн и обязал нарушителей осуществить перерасчет бытовым потребителям.

Национальное агентство по вопросам предотвращения и противодействия коррупции обратится в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту несанкционированного вмешательства сотрудников агентства в Реестр деклараций.

Работы в секторе А-3 здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса приостановлены в связи с угрозой обрушения перекрытия 2-го этажа.