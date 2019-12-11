Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2020 год.

Как сообщается на странице соответствующего законопроекта №2000 на сайте Верховной Рады, 11 декабря он возвращен с подписью главы государства.

Как сообщал ForUm, Верховная Рада приняла закон «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» 14 ноября.

Законом определены на 2020 год:

доходы государственного бюджета Украины в сумме 1.093.669.139,3 тыс. гривен, в том числе доходы общего фонда госбюджета - в сумме 974.670.869 тыс. гривен и доходы специального фонда – в сумме 118.998.270,3 тыс. гривен;

расходы в сумме 1.180.099.049,7 тыс. гривен, в том числе расходы общего фонда - в сумме 1.052.178.829,4 тыс. гривен и расходы специального фонда - в сумме 127.920.220,3 тыс. гривен;

возврат кредитов в госбюджет в сумме 7.375.047,4 тыс. гривен;

предоставление кредитов из государственного бюджета Украины в сумме 15.220.857 тыс.;

Также законом установлено в 2020 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2020 года - 2027 гривен, с 1 июля - 2118 гривен, с 1 декабря - 2189 гривен.