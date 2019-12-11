Суд перенес подготовительное заседание в так называемом «янтарном деле», сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

«11 декабря 2019 в Высшем антикоррупционном суде не состоялось запланированное подготовительное судебное заседание по делу об обвинении 6 человек, в том числе двух народных депутатов Украины 8 созыва, причастных к получению неправомерной выгоды при содействии иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине», - говорится в сообщении.

Учитывая, что в суд не явились двое обвиняемых, в частности помощница бывшего депутата, коллегия судей приняла решение об отложении заседания на 4 февраля 2020 года.

Напомним, 19 июня 2017 детективы НАБУ задержали ряд лиц, причастных к вымогательству и получение неправомерной выгоды в сумме более 300 тыс. долларов за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине. По данным следствия, преступление совершено при участии народных депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова. 11 июля 2017 Верховная Рада проголосовала за снятие неприкосновенности с народных депутатов Борислава Розенблата, Максима Полякова, однако не одобрила их задержание и арест.

15 февраля 2018 подозреваемым и их защитникам открыто материалы дела для ознакомления.

18 декабря 2018 в Голосеевском районном суде Киева было назначено подготовительное заседание по «янтарному делу». Заседание не состоялось из-за неявки трех обвиняемых и их защитников и адвокатов другого обвиняемого.