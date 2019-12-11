также в разделеОбщество
Суд продлил арест подозреваемому в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко 5
В понедельник в Украине запустят бета-версию приложения «Дия» 16
В РФ заявили о задержании сторонника «Правого сектора», готовившего теракт 14
На первом этапе обмена Киев хочет вернуть 77 заложников из ОРДЛО 18
В Украине изменились противопоказания к вакцинации 12
Под Киевом участник АТО снес и выбросил памятник своим побратимам 23
ГБР провело обыски у Микитася 15
Депутат: По «УкрБуду» вопросы уже к новой власти 13
Рада рассмотрит законопроект об особом статусе Донбасса в четверг 14
«Квартал 95» объяснил, кто продал «ТНТ» права на трансляцию «Слуги народа» 26
Гриценко будут заочно судить в РФ 23
По факту драки в Раде завели уголовное дело 48
НАПК пожалуется в полицию на сотрудников, которые «копались» в декларациях 15
Директора сгоревшего одесского колледжа отправили под домашний арест 25
«Слуга народа» назвала драку в Раде провокацией 26
ФСБ сообщает о задержании украинца в Крыму 35
Латвия приняла на реабилитацию 11 бывших узников Кремля 17
Суд отменил залог для чиновника, подозреваемого по делу Садового 18

Суд перенес подготовительное заседание в так называемом «янтарном деле», сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.  

«11 декабря 2019 в Высшем антикоррупционном суде не состоялось запланированное подготовительное судебное заседание по делу об обвинении 6 человек, в том числе двух народных депутатов Украины 8 созыва, причастных к получению неправомерной выгоды при содействии иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине», - говорится в сообщении.

Учитывая, что в суд не явились двое обвиняемых, в частности помощница бывшего депутата, коллегия судей приняла решение об отложении заседания на 4 февраля 2020 года.

Напомним, 19 июня 2017 детективы НАБУ задержали ряд лиц, причастных к вымогательству и получение неправомерной выгоды в сумме более 300 тыс. долларов за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине. По данным следствия, преступление совершено при участии народных депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова. 11 июля 2017 Верховная Рада проголосовала за снятие неприкосновенности с народных депутатов Борислава РозенблатаМаксима Полякова, однако не одобрила их задержание и арест.

15 февраля 2018 подозреваемым и их защитникам открыто материалы дела для ознакомления.

18 декабря 2018 в Голосеевском районном суде Киева было назначено подготовительное заседание по «янтарному делу». Заседание не состоялось из-за неявки трех обвиняемых и их защитников и адвокатов другого обвиняемого.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги