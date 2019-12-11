Украинская сторона в рамках первого этапа обмена в формате «всех на всех» ожидает возвращения 77 украинцев, находящихся на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская, передает Радио Свобода.

«77 человек – это то количество лиц, которое мы можем вернуть на сегодняшний день. Это подтвержденные лица со стороны Донецка (53 человека) и Луганская (24 человека)», - заявила Лутковская.

По ее словам, процесс согласования списков на обмен продолжается.

«Первый шаг (обмена, - ред.) - это все подтвержденные на всех подтвержденных, а второй – все разыскиваемые на всех разыскиваемых, потому что мы знаем, что люди там есть, у нас есть справки, подтверждающие, что они находятся в местах лишения свободы, но их не подтвердили еще в ходе наших переговоров», - сказала Лутковская.

Ближайшее обсуждение вопроса обмена с боевиками состоится 18 декабря, когда запланировано следующее заседание Трехсторонней контрактной группы в Минске.

Напомним, в «ДНР» заявили, что готовы к обмену пленными по формуле «53 на 88».