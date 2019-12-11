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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о либерализации в сфере производства спирта и отмене государственной монополии на спиртовую отрасль.

Об этом сообщается в карточке соответствующего закона на сайте парламента.

Напомним, 3 декабря Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в закон Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего»

 
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