Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о либерализации в сфере производства спирта и отмене государственной монополии на спиртовую отрасль.
Об этом сообщается в карточке соответствующего закона на сайте парламента.
Напомним, 3 декабря Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в закон Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего»
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