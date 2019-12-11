Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Верховной Раде принять за основу и в целом законопроект №2569 «О внесении изменения в статью 1 Закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

Соответствующее решение члены комитета приняли на заседании 11 декабря, сообщает Укринформ.

Этим документом предлагается продлить особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей до 31 декабря 2020 года включительно.

«Рекомендовать Верховной Раде, в соответствии с частью первой статьи 23-й Регламента Верховной Рады, включить в повестку дня второй сессии ВР ІХ созыва законопроект №2569 «О внесении изменения в статью 1 Закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», и рассмотреть его на пленарном заседании Верховной Рады 12 декабря 2019 года. Рекомендовать Верховной Раде проект закона по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу и в целом», - отметил председатель комитета Андрей Клочко.

Это решение поддержали 22 члена комитета, одновременно один проголосовал против и один воздержался.

Депутаты от «Батькивщины» и «Голоса» Алена Шкрум и Роман Лозинский заявили, что их фракции не будут поддерживать принятие этого законопроекта 12 декабря в сессионном зале.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский по результатам саммита лидеров стран-участниц «нормандского формата» в Париже 9 декабря заявил, что Закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» будет продлен еще на один год.

10 декабря законопроект №2569 «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» был внесен в ВР.

Законопроект Верховная Рада рассмотрит в четверг, 12 декабря.