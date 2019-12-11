Антимонопольный комитет Украины оштрафовал 16 облгазов на 278 млн грн и обязал нарушителей осуществить перерасчет бытовым потребителям. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Комитетом было установлено, что, группы (в каждую входят облгаз(ы) и облгазсбыт) «Киевоблгаз», «Винницагаз», «Волыньгаз», «Львовгаз», «Запорожгаз», «Харьковгаз», «Хмельницкгаз», «Ривнегаз», «Сумыгаз», «Черновцыгаз», «Черниговгаз», «Закарпатгаз», «Днепропетровскгаз», «Житомиргаз», «Николаевгаз», «Ивано-Франковскгаз» в период с декабря 2015 по август 2019 занимали монопольное (доминирующее) положение на рынках комплексной услуги по распределению и поставки природного газа бытовым потребителям в пределах соответствующих территорий.

«Эти компании с октября 2018 по август 2019 при осуществлении коммерческих расчетов доначисляли объемы использованного бытовыми потребителями природного газа сверх объемов, определенных счетчиками, то есть, злоупотребляли своим монопольным (доминирующим) положением на указанном рынке», - говорится в сообщении.

Таким образом, действия указанных компаний привели к ущемлению интересов потребителей, которые были бы невозможны в условиях существования значительной конкуренции на рынке.

За указанные нарушения Антимонопольным комитетом наложены такие штрафы на группы:

«Винницагаз» - 21 млн грн.

«Волыньгаз» - 13 млн грн.

«Днепропетровскгаз» - 34 млн грн.

«Житомиргаз» - 11 млн грн.

«Закарпатгаз» - 18 млн грн.

«Запорожгаз» - 14 млн грн.

«Ивано-Франковскгаз» - 10 млн грн.

«Киевоблгаз» - 49 млн грн.

«Львовгаз» - 13 млн грн.

«Николаевгаз» - 14 млн грн.

«Ривнегаз» - 5 млн грн.

«Сумыгаз» - 10 млн грн.

«Харьковгаз» - 33 млн грн.

«Хмельницкгаз» - 12 млн грн.

«Черновцыгаз» - 7 млн грн.

«Черниговгаз» - 13 млн грн.

Общий размер штрафов: 278 млн грн.

Вместе с этим, АМКУ обязал ответчиков прекратить нарушение законодательства о защите экономической конкуренции; устранить последствия нарушения законодательства о защите экономической конкуренции путем осуществления перерасчета бытовым потребителям в части определения фактического объема потребления (распределения) природного газа по объекту бытового потребителя на основании данных счетчика газа, начиная с октября 2018 года.