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Работы в секторе А-3 здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса приостановлены в связи с угрозой обрушения перекрытия 2-го этажа, сообщает ГосЧС.

«Проводятся работы на первом этаже сектора А-1 в направлении сектора А-3 по установлению подпорных балок под второй этаж», - говорится в сообщении.

Во внутреннем дворе установлено 733 деревянных поддоны и выгружено 2 тыс. 13 тюков с сеном для амортизации при осуществлении демонтажа стены.

Проведены работы по демонтажу 5 и 6 этажей аварийной стены (сектор D). Демонтаж стены временно приостановлен.

Всего с начала разборки завала вывезено около 1 тыс. 496 м куб. строительных конструкций.

Напомним, информация о пожаре в здании колледжа экономики и права поступила в Главное управление ГосЧС Украины в Одесской области в 10:12 4 декабря.

Основные усилия сосредоточены на спасение людей из здания (по оперативной информации находились более 400 человек), защите путей эвакуации и тушении пожара.

Одновременно проводилось спасение людей, отрезанных огнем и дымом от выходов с помощью пожарных лестниц и автоподъемников и эвакуация по внутренним лестничным клеткам.

5 декабря отряд поисково-спасательной службы приступил к ликвидации завалов колледжа. 

По состоянию на 9 декабря количество жертв достигло 12.  
ForUm

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