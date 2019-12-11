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Народный депутат фракции «Слуга народа» Андрей Богданец госпитализирован после драки во время заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам агрополитики.

Об этом сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук.

«Андрей с подозрением на сотрясение мозга в больнице», - написала она в Facebook.

«Мы заявляем о недопустимости любого давления на народных депутатов при обсуждении и принятии государственных решений, в том числе и в первую очередь - с применением силы. Мы никому не позволим в неполитический и непарламентский способ влиять на работу представителей народа Украины», - заявила Кравчук.

Напомним, после заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики произошла драка между Богданцом и членами Всеукраинского объединения «Свобода».  

Партия «Слуга народа» считает нападение на Богданца сознательной провокацией
ForUm

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