По факту драки между народным депутатом от фракции «Слуга народа» Андреем Богданцом и нардепом 7-го созыва от «Свободы» Эдуардом Леоновым в помещении комитетов Верховной Рады полиция открыла уголовное производство, сообщает пресс-служба столичного главка полиции.

Следователи квалифицировали произошедшее как угрозу или насилие в отношении государственного или общественного деятеля.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Печерского управления полиции. Собранные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 2 ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, после заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики произошла драка между депутатом ВР от фракции «Слуга народа» Андреем Богданцом и нардепом 7-го созыва от «Свободы» Эдуардом Леоновым.

После этого Богданец был госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга.

Партия «Слуга народа» считает нападение на Богданца сознательной провокацией.