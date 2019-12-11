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Киевский районный суд Одессы отправил директора сгоревшего колледжа Любовь Кочергу под круглосуточный домашний арест с обязательным ношением электронного браслета, сообщает «Думская».

Следственный судья удовлетворил ходатайство прокуратуры о круглосуточном домашнем аресте на 60 дней.

В свою очередь, адвокат подозреваемой просила судью не отправлять директора колледжа под домашний арест, поскольку она вдова и проживает сама. Кроме того, адвокат отметила, что ее клиентка не сможет скрыться от правосудия за границей, поскольку ее документы сгорели во время пожара.

«Любовь Кочерга не имеет возможности пересечь границу. Кроме того, у нее сгорел паспорт и другие документы. Также Любовь Кочерга не намерена влиять на свидетелей так как ее саму во время пожара вытащили из окна третьего этажа», — пояснила адвокат.

Правоохранители инкриминируют директору колледжа статью 367 часть 2 - служебную халатность, повлекшую тяжелые последствия.

Отметим, что пока судья находился в совещательной комнате подозреваемой стало плохо. Медики осмотрели Кочергу и пришли к выводу, что она может присутствовать на заседании.

Судья удовлетворил еще одно ходатайство прокуратуры и отстранил подозреваемую от должности директора колледжа на два месяца.

Напомним, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого составляла 4 тыс. кв. м.

В результате пожара погибли 12 человек, 30 – пострадали.

Полиция Одессы расследует две версии причин пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса: повреждение удлинителя и умышленный поджог.

Директору сгоревшего Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любви Кочерге сообщили о подозрении в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекших тяжкие последствия (ч.2 ст.367 Уголовного кодекса).

 
ForUm

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