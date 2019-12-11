Гендиректор российского «Первого канала» Константин Эрнст признал ошибочным сюжет об украинском истребителе, который якобы сбил малайзийский Boeing-777 рейса MH17 в небе над Донбассом.



Такое заявление Эрнст сделал в общении с журналистом The New Yorker, сообщает УНИАН.

Так, в ноябре 2014 года «Первый канал» показал так называемые «сенсационные кадры»: спутниковый снимок, якобы добытый у западных спецслужб, на котором видно, что «Боинг» рейса MH17 атакует «украинский истребитель». Данный снимок очень быстро распознали как некачественный фейк.

Журналист задал Эрнсту вопрос, почему его канал показал подобное. Руководитель «Первого» признал, что это была ошибка.

«Да, мы люди, мы делаем ошибки, но не специально», – указал он.

При этом глава «Первого канала» отказывается признавать официальный отчет о трагедии, который аргументировано связывает уничтожение MH17 с боевиками и российским оружием.

«Вы верите, что нидерландский отчет – это правда, а я верю, что нидерландский отчет непрофессионален», – заявил он.

Напомним, «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

24 мая 2018 участники совместной следственной группы сообщили, что получили доказательства и пришли к выводу, что самолет рейса МН17 был сбит с использованием самоходной огневой установки зенитно-ракетной системы «БУК» 53 бригады ВС РФ.

Следователи также показали обломки ракеты, которой сбили МН17.

Кроме того, была опубликована видеозапись, на которой реконструирован полный маршрут из России в Украину зенитной ракетной установки «Бук».

Австралия и Нидерланды возложили на Россию ответственность за сбитие самолета «Боинг» над Донбассом 17 июля 2014 года.

Ранее группа Bellingcat пришла к заключению, что самолет рейса МН17 сбили выстрелом из ракетной установки «Бук 332» вооруженных сил РФ.

Министерство обороны России заявило, что ракета зенитного комплекса «Бук», которой сбили малайзийский «Боинг» рейса MH17, якобы была отправлена ​​на территорию Украины еще в 1986 году.

Правительство Нидерландов в ответ на новые заявления России с очередными обвинениями Украины в сбитии авиалайнера заявило, что доверяет результатам расследования Совместной следственной группы, свидетельствующим о вине России.



