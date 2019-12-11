Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, провели санкционированные обыски по месту регистрации и проживания народного депутата Украины 8-го созыва, застройщика Максима Микитася, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

Следственные действия проходят в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможной легализации доходов, полученных преступным путем в сумме свыше 200 млн гривен.

По предварительной информации, в 2016 году народный депутат Украины осуществил подлог документов, в частности договора купли-продажи ценных бумаг и корпоративных прав с гражданами. Сведения о факте совершения таких финансовых операций и получения в связи с этим дохода были внесены в декларацию кандидата в народные депутата Украины 8-го созыва.

Следствием установлено, что один человек из числа тех, с кем заключались договоры, умер до подписания документа. Кроме того, у лиц, с которыми якобы подписывались соглашения о продаже ценных бумаг, отсутствуют начисленные доходы. Полученная в ходе досудебного расследования информация подтверждает тот факт, что упомянутые соглашения не были должным образом зарегистрированы.

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Дело квалифицировано по статьям легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем (ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины); подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов (ч.1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины).

Как отмечает пресс-служба ГПУ, сейчас решается вопрос о наложении ареста на имущество экс-нардепа, в том числе, обнаружено при обыске.

По данным УП, речь идет о экс-нардепе и застройщике Максиме Микитасе. В октябре стало известно, что Государственное бюро расследований проверяет возможном отмывании 200 млн гривен Микитасем.

Напомним, 2 октября сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры уведомили Микитася о подозрении в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму более 81 млн грн

4 сентября Высший актикорупцийний суд избрал меру пресечения Микитасю в виде залога в сумме 5,5 млн гривен. Кроме того, суд постановил Микитасю сдать загранпаспорт и другие документы, которые дают право на выезд и въезд в Украину. Также в отношении экс-нардепа применен электронный браслет. За него внесли залог в размере 5,5 млн гривен.

22 октября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда увеличила залог для Микитася с 5,5 до 80 миллионов гривен. За него внесли залог.