Правительство одобрило проект закона, который позволит в дальнейшем повысить прожиточный минимум, по предварительным расчетам до 4200 грн в месяц. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Кабмина.

«Это позволит повысить доходы наименее обеспеченных граждан без автоматического увеличения ставок государственной пошлины, платежей, штрафов и других финансовых показателей. Это – важный шаг борьбы с бедностью в Украине», - заявили в Кабмине.

«Раньше каждое повышение прожиточного минимума добавляло средства не только тем, кто в них нуждался. Повышение автоматически увеличивало государственные платежи, штрафы, плату за определенные виды государственных услуг и тому подобное. Отмена этой архаичной советской нормы позволит наконец начать настоящую борьбу с бедностью в Украине», - комментирует решение премьер-министр Алексей Гончарук.