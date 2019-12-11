также в разделеЭкономика
Песков: Украина и Россия коротко обсудили транзит газа, но не договорились 39
АМКУ оштрафовал 16 облгазов на 278 миллионов 38
Минцифры повезет в Кремниевую долину 15 украинских стартапов 24
Милованов рассказал, когда Украина сможет догнать Польшу по уровню зарплат 44
Украина и РФ продолжат газовые переговоры в двустороннем формате 22
Нафтогаз в декабре снизил цены на газ для населения 97
Гончарук допустил «газовую войну» с РФ 76
Витренко: Украина и РФ не договорились о новом транзитном контракте 76
Инфляция в Украине в ноябре замедлилась до 5,1% 15
Топ-менеджмент Укрпоты все выходные разбирал миллион посылок после «черной пятницы» 29
Украина и Польша будут совместно добывать газ на Львовщине 23
В случае прекращения транзита газа, РФ может потерять в 7 раз больше Украины 69
Порошенко переписал на сына аграрный бизнес 22
«Гуцульская овечья брынза» стала первым украинским продуктом с географической маркировкой 39
Милованов ответил призывающим «послать» МВФ 41
Гончарук: Новая программа МВФ поможет экономике Украины расти быстрее 21
Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества 50
Международные резервы Украины в ноябре выросли на $0,5 миллиарда 18

Правительство одобрило проект закона, который позволит в дальнейшем повысить прожиточный минимум, по предварительным расчетам до 4200 грн в месяц. Об этом ForUm’у   сообщили в пресс-службе Кабмина.

«Это позволит повысить доходы наименее обеспеченных граждан без автоматического увеличения ставок государственной пошлины, платежей, штрафов и других финансовых показателей. Это – важный шаг борьбы с бедностью в Украине», - заявили в Кабмине.

«Раньше каждое повышение прожиточного минимума добавляло средства не только тем, кто в них нуждался. Повышение автоматически увеличивало государственные платежи, штрафы, плату за определенные виды государственных услуг и тому подобное. Отмена этой архаичной советской нормы позволит наконец начать настоящую борьбу с бедностью в Украине», - комментирует решение премьер-министр Алексей Гончарук.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги