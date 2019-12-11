Партия «Слуга народа» считает нападение на нардепа Андрея Богданца сознательной провокацией. Соответствующее заявление распространила пресс-служба политсилы.

«Сегодня во время заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам агрополитики произошло дерзкое нападение группы лиц на народного депутата Украины, члена фракции «слуг народа», ветерана АТО Андрея Богданца. Считаем этот инцидент сознательной провокацией, цель которой срыв законотворческого процесса и дестабилизация ситуации в Раде в угоду определенным политическим силам. Очень показательна для нас кооперация в попытке срыва работы комитета между представителями партий пророссийского направления и политических сил, которые называют себя патриотическими», - заявили в СН.

В партии обратились к правоохранительным органам с требованием должным образом отреагировать на этот инцидент в соответствии с действующим законодательством.

«Мы обращаемся к руководству и Аппарату Верховной Рады с призывом обеспечить возможность стабильной работы комитета по аграрной политике – в том числе, путем временного переноса заседаний в более защищенное помещение и усиления охраны и обеспечение общественного порядка во время и в месте проведения заседаний», - призвали в партии.

Напомним, после заседания аграрного комитета в коридорах Верховной Рады подрались народные депутаты «Слуги народа» и народные депутаты предыдущих созывов от «Свободы». Участники инциденты – депутат ВР от фракции «Слуга народа» Андрей Богданец и нардеп 7-го созыва от «Свободы» Эдуард Леонов.