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Офис президента Украины отредактировал текст коммюнике по результатам  парижского саммита в «нормандском формате», где говорится об особом статусе оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. 

Так, в первоначальной версии документа было сказано: «стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей … по всем правовым аспектам Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

В новой редакции слово «закон» убрали: «стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей … по всем правовым аспектам особого порядка местного самоуправления (особого статуса) отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский по результатам саммита лидеров стран-участниц «нормандского формата» в Париже 9 декабря заявил, что Закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» будет продлен еще на один год.

10 декабря законопроект №2569 «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» был внесен в ВР.

Законопроект Верховная Рада рассмотрит в четверг, 12 декабря. 
ForUm

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