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В Яготине Киевской области мужчина открыл стрельбы по экипажу полиции, сообщает пресс-служба областной полиции.

Отмечается, что из-за неправильной парковки легкового автомобиля, который загородил проезд другим, произошел конфликт.

Для выяснения всех обстоятельств на место инцидента сразу прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции. В это время неизвестный мужчина из ружья открыл огонь по стражам порядка. После чего стрелок с оружием скрылся на собственном дворе.

В результате стрельбы поврежден служебный автомобиль. Полицейские, к счастью, остались невредимыми.

Для задержания вооруженного злоумышленника руководителем полиции области введена полицейская спецоперация «Гром».

На месте совершенного правонарушения работают следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты и бойцы спецподразделения.
ForUm

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