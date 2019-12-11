В Яготине Киевской области мужчина открыл стрельбы по экипажу полиции, сообщает пресс-служба областной полиции.
Отмечается, что из-за неправильной парковки легкового автомобиля, который загородил проезд другим, произошел конфликт.
Для выяснения всех обстоятельств на место инцидента сразу прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции. В это время неизвестный мужчина из ружья открыл огонь по стражам порядка. После чего стрелок с оружием скрылся на собственном дворе.
В результате стрельбы поврежден служебный автомобиль. Полицейские, к счастью, остались невредимыми.
Для задержания вооруженного злоумышленника руководителем полиции области введена полицейская спецоперация «Гром».
На месте совершенного правонарушения работают следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты и бойцы спецподразделения.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время