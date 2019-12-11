Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем выразил надежду на сохранение единства в Европейском Союзе в поддержку Украины.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Разговор состоялся накануне заседания Европейского совета, во время которого, как ожидается, лидеры Евросоюза обсудят вопрос о продлении экономических санкций против Российской Федерации.

Зеленский сообщил Мишелю о возобновлении после трехлетней паузы процесса мирного урегулирования конфликта с РФ на Донбассе и основных итогах саммита в нормандском формате, который состоялся 9 декабря в Париже.

«Рассчитываю, что лидеры государств – членов ЕС будут сохранять единство в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также в продолжении санкционного давления на РФ до полного выполнения Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украина», - сказал Зеленский.

Он подтвердил, что Украина будет оставаться надежным партнером в вопросе транзита газа, и поблагодарил ЕС за поддержку в трехсторонних переговорах.

Президент Евросовета приветствовал прогресс Украины во внедрении евроинтеграционных реформ и подтвердил готовность Евросоюза и в дальнейшем оказывать необходимую помощь в этом процессе.

Лидеры Украины и Европейского Союза обсудили направления дальнейшего сотрудничества в реализации договоренностей 21-го саммита Украина - ЕС.

Зеленский пригласил Мишеля посетить Украину в удобное время.