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Обвинение пятого президента Украины Петра Порошенко в государственной измене при подписании Минских соглашений наносит удар не только по нему, но и по команде действующего президента Владимира Зеленского и всему «нормандскому формату». Такое мнение высказал адвокат Порошенко Игорь Головань в колонке на Украинской правде.

«Портнов и Труба пытаются объявить государственной изменой минские договоренности. Договоренности, благодаря которым агрессию РФ удалось остановить, против России были введены международные санкции, а Украина получила время и возможность для построения новой армии, которая способна нанести мощных урон врагу», - отметил он.

«И им безразлично, что обвиняют они не столько пятого президента Порошенко, сколько президента Зеленского и всю его команду переговорщиков, для которых Минские договоренности (Минский протокол от 5 сентября 2014 года, Минский меморандум от 19 сентября 2014 и Минский комплекс мероприятий от 12 Февраль 2015) продолжают служить основой работы нормандского формата, государства-члены которого отданы их полной имплементации», - добавил адвокат.

По словам Голованя, агентам влияния государства-агрессора главное – нанести вред Украине.

«И поэтому пока возглавляемое Романом Трубой ГБР готово расследовать хоть «государственную измену» в минских договоренностях по заявлению Портнова, хоть «государственную измену» в осуществлении контрнаступления и освобождении украинских территорий по заявлению Шуфрича», - написал адвокат.

Он отметил, что заявление по делу моряков было привязано к рассмотрению дела Международным трибуналом по морскому праву, заявление о минских договоренностях - к Парижскому саммиту в нормандском формате.

Как сообщал ForUm, 10 декабря Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении пятого президента Петра Порошенко по подозрению в государственной измене.  
ForUm

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