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Национальное агентство по вопросам предотвращения и противодействия коррупции обратится в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту несанкционированного вмешательства сотрудников агентства в Реестр деклараций.

Об этом заявила исполняющий обязанности председателя НАПК Наталья Новак во время своего выступления на конференции 11 декабря, сообщает Укринформ.

«Работники НАПК входили в реестры, поскольку они как уполномоченные лица имели ключи от них и смотрели, к сожалению, декларации не только тех, по кому было принято решение (о проверке - ред.), но и другие декларации людей с высокими должностями. И сейчас мы готовим представление для возбуждения уголовного дела из-за возможного использования персональных данных», - сказала она.

Новак рассказала, что владеет информацией о том, что некоторые руководители агентства поручали работникам входить в Реестр деклараций и смотреть «что у кого есть». «И потом неизвестно, как они использовали эти данные», - отмечает чиновник.

При этом она отметила, что в НАПК не разработано специальное положение, которое четко регламентировало бы кто, почему и на каких основаниях может входить в реестр деклараций.

И.о. руководителя НАПК заверила, что агентство намерено «заполнить этот пробел». Новак отметила, что работники агентства должны заходить в Реестр деклараций контролируемо и чтобы об этом было известно руководству. «Каждый человек должен быть уверен, что его данные не появятся в широком пользовании и не будут проданы», - резюмировала чиновник.
ForUm

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