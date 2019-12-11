После заседания аграрного комитета в коридорах Верховной Рады подрались народные депутаты «Слуги народа» и народные депутаты предыдущих созывов от «Свободы».

Об этом сообщает Украинская правда.

Участники инциденты – депутат ВР от фракции «Слуга народа» Андрей Богданец и нардеп 7-го созыва от «Свободы» Эдуард Леонов.

По мнению Леонова, комитет пытается протащить законопроект «через колено».

«Когда был закрыт комитет, то уже в коридоре депутат-мажоритарщик от «Слуги народа» начал рассказывать всем, что Тернополь за продажу земли. Я когда-то был депутатом Тернопольского облсовета и спросил, откуда у него такая информация? Он начал метаться, очень агрессивно себя вести», - рассказал он.

Леонов прокомментировал видео, где видно, что набросился с кулаками на Богданца именно «свободовец»: «Мы – «свободовцы» готовы защищать украинскую землю любыми способами».

По словам Леонова, Богданец врет, что воевал в батальоне «Сич»: «Оно начало рассказывать, что оно в Песках воевало. Мы недавно были в том районе, так я ему предложил – поехали в Пески и посмотрим в глаза ребятам, которые сейчас проливают кровь за Украину, а ты говоришь, что был там, хотя не был там ни секунды».

Бывший нардеп утверждает, что драку начал депутат от «Слуги народа». Леонов добавил, что «свободовцы» пришли на заседание комитета, чтобы «защитить украинскую землю». По его словам, экс-нардепы придут на следующее заседание комитета 12 декабря.

Аграрный комитет ВР решил встретиться в четверг в 8:00. К законопроекту о рынке земли подали около 4 тысяч поправок.