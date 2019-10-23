САП с целью проверки изложенной в СМИ информации зарегистрировала уголовное производство по факту возможного совершения коррупционного преступления 11 народными депутатами от «Слуги народа». Президент Владимир Зеленский считает, что все члены комитета Верховной Рады по вопросам финансов должны пройти проверку на «детекторе лжи» из-за информации о возможном получением взяток нардепами из «Слуги народа».

Установлены личности мужчин, которые погибли во время взрыва гранаты в центре Киева 22 октября. Так, одним из погибших был ветеран войны на востоке Украины Виктор Дегтярев – командир подразделения «Купол» с позывным «Сэнсэй». Другим погибшим был 42-летний охранник одного из офисных зданий на улице Пушкинской Михаил Никитин.



В НАК «Нафтогаз Украины» опровергли информацию о том, что правительство своим постановлением №875 якобы обязало компанию поставлять газ для ОРДЛО.

Сегодня днем в полицию поступило сообщение о похищении 3-месячного мальчика: неизвестная женщина увезла его на легковушке в неизвестном направлении. Через несколько часов ребенка нашли.

Постановление Кабинета Министров об изменении процента платежа в формуле назначения субсидий с 15% до 20% вступает в действие с 1 мая 2020 года и не имеет никакого отношения к нынешнему отопительному сезону.

Шевченковский районный суд Киева арестовал бывшего заместителя министра экономики в правительстве Владимира Гройсмана Юрия Бровченко с возможностью выхода под залог в размере 3,4 млн гривен

Уровень загрязнения воздуха на проспекте Науки в Киеве оценивают в 180 единиц, что превышает показатели Пекина на 15 отметок.

Депутат партии »Слуга народа» Евгений Шевченко в эфире российского пропагандистского телеканала заявил, что протесты, которые состоялись в Киеве 14 октября, организовали националисты по заказу.

Генеральная прокуратура уволила начальника управления спецрасследований Сергея Горбатюка.

Печерский районный суд Киева дал следователям Госбюро расследований разрешение на временный доступ к редакционной коммуникации журналистов программы «Схемы: коррупция в деталях», которые готовили расследование «Mr. Petro Incognito» - о тайном отпуске Петра Порошенко на Мальдивах.

Кабинет Министров принял распоряжение о переносе рабочего дня с понедельника 6 января 2020 на субботу 11 января.