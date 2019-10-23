Специализированной антикоррупционной прокуратурой с целью проверки изложенной в СМИ информации зарегистрировано уголовное производство по факту возможного совершения коррупционного преступления 11 народными депутатами от «Слуги народа», сообщает пресс-служба САП.

«Так, по информации, обнародованной в средствах массовой информации, 11 народных избранников, которые являются членами парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, якобы получили по 30 тыс. долларов США неправомерной выгоды за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке о объектов недвижимости на заседании комитета Верховной Рады», – говорится в сообщении.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины - принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение.

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование в соответствии с ч. 7 ст. 214 УПК Украины поручено детективам НАБУ. Процессуальное руководство будет осуществлять Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Напомним, 22 октября бывший вице-премьер-министр Павел Розенко сообщил, что якобы в Офисе президента Украины подозревают 11 народных депутатов от «Слуги народа» в получении 30 тыс. долларов (каждому) за голосование на заседании Комитета Верховной совета против одного из антикоррупционных законопроектов. При этом, по данным экс-чиновника, ОПУ требует от депутатов пройти опрос на детекторе лжи.

Эту информацию подтвердил народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский. По его словам, ОПУ действительно настаивает на том, чтобы все депутаты партии в комитете Рады прошли детектор лжи. «Причина - обращение в ОП нескольких депутатов, которым не понравилось голосование членов комитета, где было принято решение об уничтожении монополии на оценочную деятельность и т.н. «площадок Яценко» + демонополизации рынка госзакупок через систему Prozorro, а также снижение цен на участие в торгах + обеспечение прозрачной работы СЕТАМ/АРМА», - отметил депутат.

При этом Дубинский заявил, что во фракции даже «готовы обвинить коллег в получении взяток за голосование». Он утверждает, что, как член этого комитета, готов пройти опрос на полиграфе, но считает, что в таком случае «детектор лжи должны пройти и сотрудники Офиса президента, и депутаты, среди авторов скандальных законопроектов этого созыва, которые вызывают в зале подозрение в возможной коррупции».