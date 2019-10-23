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Постановление Кабинета Министров об изменении процента платежа в формуле назначения субсидий с 15% до 20% вступает в действие с 1 мая 2020 года и не имеет никакого отношения к нынешнему отопительному сезону, сообщили ForUm’у в пресс-службе Министерства социальной политики.

Отмечается, что субсидии в этом отопительном сезоне не будут уменьшены. В бюджете на 2020 год министерство заложило на это 47 млрд 628,6 млн грн. «Этой суммы достаточно, чтобы помочь всем, кто нуждается и обращается по этому виду помощи. Более того, принцип расчета субсидий совсем не изменился и определяется индивидуально: чем меньше доходы домохозяйства, тем меньше обязательная доля платы за коммуналку, а, следовательно, больший размер субсидии», – говорится в сообщении.

«Этот шаг направлен на усиление адресности и не повлияет на наименее обеспеченные категории получателей субсидий. При этом изменение процента будет иметь последствия для получателей с самыми высокими доходами, поскольку их размер субсидии уменьшится. Освободившиеся средства будут направлены на расширение программы помощи малообеспеченным семьям, имеющим доходы ниже прожиточного минимума. А это значит, что в действие вступает еще один принцип - адресность, - перенаправить поддержку тем, кто в ней действительно нуждается», – подчеркнули в Минсоцполитики.

Напломним, Министерство социальной политики намерено проверять получателей субсидий в рамках нового механизма финансирования жилищных субсидий и выплат льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг с 1 октября.
ForUm

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