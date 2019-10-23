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Шевченковский районный суд Киева арестовал бывшего заместителя министра экономики в правительстве Владимира Гройсмана Юрия Бровченко с возможностью выхода под залог в размере 3,4 млн гривен, передают «Ґраты».

Адвокат Бровченко Сергей Стретович сообщил, что будет обжаловать меру пресечения в апелляции.

Напомним, 22 октября Служба безопасности Украины задержала бывшего заместителя министра экономики.

Оперативники и следователи СБУ установили, что чиновник Министерства экономического развития и торговли Украины, чиновники госпредприятия «Украинский центр «Безопасность» и государственной акционерной холдинговой компании «Артем» действовали вопреки интересам Украины в пользу зарубежной компании.

Они заключили с иностранцами заведомо убыточный контракт на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на общую сумму более 16,5 миллиона долларов. В результате незаконной схемы авансовый платеж в размере более чем 8,2 миллиона американских долларов был переведен на счета фиктивных оффшорных предприятий и присвоен участниками схемы. Иностранная компания оборудования в Украине не поставляла.

 
ForUm

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