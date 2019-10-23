В НАК «Нафтогаз Украины» опровергли информацию о том, что правительство своим постановлением №875 якобы обязало компанию поставлять газ для ОРДЛО, сообщает пресс-служба НАК.

«Новость о том, что мы будем поставлять газ для ОРДЛО - фейк. Если нам прикажут поставлять газ на эти территории Украины до их освобождения и без возможности собирать за газ деньги, мы вам скажем», – говорится в сообщении.

В Нафтогазе подчеркнули, что сейчас действует постановление Кабмина №867, которым установлены правила о поставках газа по спецобязательствам. «В этих правилах есть пункт 5, где сказано, что обязанности поставлять газ населению, религиозным организациям или тепловикам на распространяются на временно оккупированные территории ОРДЛО. Никаких изменений в этого правила не было», – отметили в НАК.

«Давайте разберемся, о чем говорится в постановлении 875, из-за которого поднялся шум. Есть несколько предприятий, расположенных на подконтрольной территории, часть объектов которых теперь находится на временно оккупированных территориях. По этой части объектов до сих пор есть долги, как за газ проданный им, и за теплоснабжение, предоставленное ими потребителям до 31.12.2014. Собрать эти долги у такого предприятия сейчас объективно нет возможности. Но такая задолженность учитывалась при определении уровня расчетов (если он падает ниже 90%, мы не имеем права поставлять газ этим предприятиям на подконтрольной территории)», – сообщили в компании.

«Теперь эти старые долги, появившиеся до 31.12.2014 года и были сгенерированы объектами, которые сейчас находятся на временно оккупированной территории, не будут учитываться при определении уровня расчетов той части, которая осталась на подконтрольной территории», – заявили в НАК.

В Нафтогазе подчеркнули, что эти долги постановление не прощает. «Оно только выводит их за скобки для определения уровня расчетов по тем объектам, которые есть на подконтрольной территории, - временно, до освобождения оккупированных территорий. Есть производители тепла, территории которых война разделила на две части. Теперь они могут поставлять тепло потребителям на подконтрольной территории на тех же условиях, на которых поставляют другие тепловики, которые полностью расположены в пределах подконтрольных районов», – заявили в компании.

«Ответственность за то, чтобы утвердить корректный перечень таких объектов и долгов, несет руководство Донецкой и Луганской областей, назначенное украинской властью. Мы ждем эти перечни», – сказано в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что Кабинет Министров якобы обязал НАК «Нафтогаз Украины» поставлять газ производителям тепла на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей без учета задолженности за газ.