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Сегодня в пгт Коцюбинское неизвестная женщина похитила 3-месячного мальчика у матери и увезла на авто в неизвестном направлении, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Как стало известно, мать-одиночка накануне познакомилась с якобы волонтерами, которые предложили обменять детские вещи.

Не видя опасности, женщина дала подержать ребенка злоумышленнице, которая внезапно схватила мальчика и скрылась на легковушке серебристого цвета.

Похитительница с черными волосами, в очках, была одета в жилетку синего цвета и джинсы.

Сейчас злоумышленницу разыскивает полиция, в регионе введен план-перехват.
ForUm

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