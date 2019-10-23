Сегодня в пгт Коцюбинское неизвестная женщина похитила 3-месячного мальчика у матери и увезла на авто в неизвестном направлении, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Как стало известно, мать-одиночка накануне познакомилась с якобы волонтерами, которые предложили обменять детские вещи.

Не видя опасности, женщина дала подержать ребенка злоумышленнице, которая внезапно схватила мальчика и скрылась на легковушке серебристого цвета.

Похитительница с черными волосами, в очках, была одета в жилетку синего цвета и джинсы.

Сейчас злоумышленницу разыскивает полиция, в регионе введен план-перехват.