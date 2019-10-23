Депутат партии »Слуга народа» Евгений Шевченко в эфире российского пропагандистского телеканала заявил, что протесты, которые состоялись в Киеве 14 октября, организовали националисты по заказу.

О своем выступлении перед пропагандистами Шевченко сам сообщил на Facebook, опубликовав видео. Он добавил, что решение принять участие в эфире далось ему непросто, сообщает «Обозреватель».

Через некоторое время пост был удален со страницы Шевченко.

«Но это необходимо было сделать, чтобы донести гражданам Российской Федерации прямую позицию украинского народа в отношении создания и выполнения всех условий для обеспечения мира на оккупированных территориях. Чтобы настал долгожданный мир, необходимо идти на компромиссы и это касается двух сторон», – написал он.

«Мы хотим равноправия и чтобы отношения развивались в мирную строну. Но мы хотим так же уважения… Я считаю, что первые вопросы, которые мы должны снять – это языковые и культурные. Именно языковой вопрос, который был поднят ультранационалистами, привел к расколу в обществе. Языковой вопрос должен быть снят», – заявил Шевченко.

Он добавил, что «нам нужно найти мужество, чтобы просто простить».