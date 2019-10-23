Установлены личности мужчин, которые погибли во время взрыва гранаты в центре Киева 22 октября.

Как сообщает 24 канал, одним из погибших был ветеран войны на востоке Украины Виктор Дегтярев – командир подразделения «Купол» с позывным «Сэнсэй».

Как удалось выяснить журналистам, военный был регулярным посетителем заведения ProRock, рядом с которым и произошел взрыв. Он даже имел карточку постоянного клиента на скидку.

Другим погибшим был 42-летний охранник одного из офисных зданий на улице Пушкинской Михаил Никитин. По информации полиции, мужчины сидели на ступеньках и разговаривали, когда рядом с ними взорвалась граната.

В комментарии 24 каналу работница одного из заведений на улице Пушкинской, которая была очевидицей инцидента, рассказала, что мужчины в состоянии алкогольного опьянения сидели на ступеньках, а один из них что-то крутил в руке. Впоследствии послышался громкий взрыв и резкая вспышка.

Напомним, вечером 22 октября в Киеве на улице Пушкинской в результате взрыва гранаты погибли двое мужчин, а девушка получила телесные повреждения.