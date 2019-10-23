Похищенного в пгт Коцюбинское младенца нашли, сообщает пресс-служба МВД.
«Ребенок жив и невредим, в дальнейшем его осмотрят медики», - говорится в сообщении.
Продолжаются следственные действия, полицейские устанавливают причины похищения.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, сегодня в полицию поступило сообщение о похищении мальчика: неизвестная женщина увезла его на легковушке в неизвестном направлении.
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