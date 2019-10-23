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Уровень загрязнения воздуха на проспекте Науки в Киеве оценивают в 180 единиц, что превышает показатели Пекина на 15 отметок. Об этом сообщают данные приложения AirVisual, сообщает УНИАН.

По информации ресурса, такие показатели являются крайне опасными для здоровья людей. Среди лидеров загрязненного воздуха в Киеве также бульвар Перова (145 единиц) и массив Радужный (122 единицы).

Стоит отметить, что норма общего индекса загрязнения составляет от 0 до 50 единиц. Возглавляют рейтинг самых загрязненных городов Дакка (Бангладеш) с показателем в 231 единицу, Лахор (Пакистан) – 203 и Дели (Индия) - 190.

Напомним, 21 октября СМИ сообщили, что в районе Киева уровень загрязнения атмосферы угарным газом достиг сверхвысокого уровня

В геофизической обсерватории опровергли  эту информацию.

Директор Украинского гидрометеорологического центра ГосЧС Николай Кульбида заявил, что уровень загрязнения воздуха в украинских городах является типичным для нынешней осенней погоды.

В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины сообщили, что концентрации оксида углерода на всей территории Украины в последние дни оставались в своих привычных параметрах и концентрации загрязняющих веществ в воздухе не зарегистрировано.
ForUm

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