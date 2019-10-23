Печерский районный суд Киева дал следователям Госбюро расследований разрешение на временный доступ к редакционной коммуникации журналистов программы «Схемы: коррупция в деталях», которые готовили расследование «Mr. Petro Incognito» - о тайном отпуске Петра Порошенко на Мальдивах, опубликованное в январе 2018 года под авторством Михаила Ткача и Натальи Седлецкой. Об этом сообщает Радио Свобода.

Кроме того, следователи получили разрешение на доступ к целому ряду других внутриредакционных данных – графику работы журналистов, операторов и водителей, данных по оплате их труда.

Такое решение суд принял 17 октября в рамках досудебного расследования уголовного производства Государственного бюро расследований относительно вероятной «незаконной переправки лиц» - в частности, пятого президента - через государственную границу «с использованием заведомо поддельных документов».

Срок действия постановления – месяц. Согласно решению суда, если редакция не предоставит правоохранителям указанную информацию, то суд, по ходатайству следователей ГБР, «имеет право вынести постановление о разрешении на проведение обыска с целью отыскания и изъятия указанных вещей и документов».

Перечень данных, который журналисты должны передать в ГБР во исполнение постановления суда, таков:

весь отснятый материал;

информационные запросы и ответы на них, выполненные во время приготовления указанной передачи;

возможные документальные материалы, подтверждающие присутствие (учеты рабочего времени, задачи, бухгалтерские документы о выплатах денежного вознаграждения за выполнение задач, редакционные задания, оплату транспортных услуг, путевок на автомобиле) задействованных журналистов, операторов, водителей и других сотрудников во время съема материала в т .ч. в вечернее и ночное время (в т.ч. 08.01.2018) для указанной передачи;

другие имеющиеся документальные материалы, касающиеся указанной телепередачи (служебные записки, сообщения, согласование выпуска в эфир, редактирование, утверждение текста телепередачи, внесение поправок, рецензии, возражения и т.д.).

В постановлении Печерского районного суда Киева отмечается также, что оно не подлежит обжалованию.

6 августа в ГБР сообщили, что расследуют возможные факты организации незаконной переправки через украинскую государственную границу пятого президента Украины. Досудебное расследование проводится по статьям «служебный подлог», «незаконная переправка лиц через государственную границу Украины», «использование заведомо поддельного документа».

Имени бывшего президента в сообщении не указано, однако Радио Свобода стало известно, что речь идет о Петре Порошенко. Дело касается его отдыха на Мальдивах в январе 2018 года, о котором писали журналисты программы «Схемы» в своем расследовании «Mr. Petro Incognito. Тайный отпуск президента Порошенко».

Согласно расследованию, неафишируемый президентский отдых, который длился с 1 по 8 января, вместе с перелетом стоил не менее 500 тыс. долларов, что составляло более 14 млн гривен.

Журналисты программы предположили, что Порошенко со своими спутниками мог летать на Мальдивские острова под вымышленными фамилиями и не проходить паспортный и таможенный контроль.

В то же время Порошенко отмечал, что границу он пересекал по своей фамилии, «по своему паспорту, с соответствующей регистрацией у пограничников».