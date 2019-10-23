Президент Владимир Зеленский считает, что все члены комитета Верховной Рады по вопросам финансов должны пройти проверку на «детекторе лжи» из-за информации о возможном получением взяток нардепами из «Слуги народа». Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook.

«Наверное, многие думают, что международный визит президента в далекую страну - удобная возможность дискредитировать фракцию «Слуги народа» и посеять раздор и раскол, который слишком понравится нашим врагам - и внешним, и внутренним. Хочу сказать этим людям: если вы так на самом деле думаете, то глубоко ошибаетесь. Я в курсе всех событий, держу руку на пульсе. Ни одно заявление, ни одна информационная операция мимо не проходит. И я не допущу, чтобы кто-то изнутри фракции или извне мог бросать тень на политическую силу, которая получила мандат большинства от народа Украины», – написал он.

Заленский заявил, что все члены парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на детекторе лжи. «Если этой проверкой будет установлено хотя бы малейшая вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование в комитете, этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы. Честное и беспристрастное расследование должно снять все вопросы и дать ответы - какими бы горькими они были», – отметил президент.

«Так же считаю необходимым поступить и в отношении депутата, который вел сомнительную переписку по «решению вопросов». И если подозрения оправдаются - мы с такими депутатами попрощаемся», – подчеркнул Зеленский.

«Механизм, по-моему, прост и прозрачен. А поэтому - намного лучший, чем выяснение отношений через социальные сети и телеграмм-каналы. Мы шли на выборы под лозунгом «Сделаем это вместе!» Я верил и продолжаю верить в каждое слово из этого лозунга. Вместе - то вместе. Вместе делать, вместе отвечать. Не пытаясь быть святее других», – подытожил он.

Напомним, 22 октября бывший вице-премьер-министр Павел Розенко сообщил, что якобы в Офисе президента Украины подозревают 11 народных депутатов от «Слуги народа» в получении 30 тыс. долларов (каждому) за голосование на заседании Комитета Верховной совета против одного из антикоррупционных законопроектов. При этом, по данным экс-чиновника, ОПУ требует от депутатов пройти опрос на «детекторе лжи».

Эту информацию подтвердил народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский.

Специализированной антикоррупционной прокуратурой зарегистрировано уголовное производство по факту возможного совершения коррупционного преступления 11 народными депутатами от «Слуги народа».