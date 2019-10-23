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Генеральная прокуратура уволила начальника управления спецрасследований Сергея Горбатюка.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

«Приказа не видел, но по телефону из отдела кадров сообщили об увольнении», - сказал он.

Также, по предварительным данным, уволен из Генпрокуратуры прокурор Алексей Донской, который, в частности, вел дело о расстрелах протестующих на Майдане.

Ранее Горбатюк отказался писать заявление на прохождение переаттестации по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.

Он отметил, что намерен обжаловать свое увольнение и подать заявление в правоохранительные органы на генпрокурора Руслана Рябошапку.

«Вне всякого сомнения, буду обжаловать (приказ об увольнении). И заявления о преступлении писать, потому что своевольно и незаконно уволили. Он (Рябошапка) мог меня в Офис генпрокурора не брать, но увольнять никаких правовых оснований не было», - заявил он.

Горбатюк также отметил, что не намерен переводиться на работу в Госбюро расследований, потому что нет никаких правовых оснований для этого.

Как сообщал ForUm, 218 прокуроров ГПУ, которые отказались от перевода в новые органы прокуратуры и прохождения аттестации, будут уволены.

Тестирование прокуроров ГПУ началось сегодня, 23 октября.
ForUm

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