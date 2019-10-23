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Кабинет Министров принял распоряжение о переносе рабочего дня с понедельника 6 января 2020 на субботу 11 января, сообщили ForUm’у в пресс-службе Минсоцполитики.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 23 октября.

Принятие акта обусловлено оптимизацией использования рабочих дней и планирования досуга граждан в праздничные и нерабочие дни. В 2020 году праздничный день 7 января (Рождество Христово) приходится на вторник, Министерство социальной политики предложило перенести рабочий день с понедельника 6 января на субботу 11 января.

Таким переносом будут созданы благоприятные условия для празднования праздника и отдыха в течение четырех дней подряд.

Указанный перенос рабочих дней не приведет к уменьшению продолжительности рабочего времени в течение года, фонда заработной платы, объема производства, поступлений бюджетных средств и тому подобное. Зато работники смогут заблаговременно планировать свой отдых.
ForUm

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