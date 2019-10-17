Национальное антикоррупционного бюро задержало бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Он назвал задержание незаконным и в знак протеста объявил голодовку.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 761/2019 «О неотложных мерах по обеспечению благоприятных условий для деятельности физических лиц - предпринимателей», направленный на улучшение условий для развития предпринимательства, осуществление физическими лицами предпринимательской деятельности.

Также глава государства подписал законы Украины № 128-ІХ «О внесении изменений в Закон Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» и № 129-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг», которые парламент принял 20 сентября 2019.

Кроме того президент ужесточил наказание за отказ перевозить льготников.

В правительстве рассматривают идею предоставить право двойного гражданства людям со статусом иностранных украинцев.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду Украины представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины девятого созыва Ярослава Дубневича

СБУ расследует возможную подрывную деятельность экс-заместителя министра экономики в сговоре с другими лицами, которая направлена во вред обороноспособности Украины в интересах иностранного государства (РФ).

Парламент IX созыва за первые 50 дней работы рассмотрел 209 законопроектов и принял 56 законов.

Офис президента на своей странице в Facebook перепутал Латвию, где с официальным визитом находился Владимир Зеленский, с Литвой.

Хозяйственный суд Киева приостановил рассмотрение производства по иску о незаконности договора купли-продажи Приватбанка.

Верховная Рада приняла Закон «О верификации и мониторинге государственных выплат».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в четверг, что Великобритания и Европейский Союз договорились о «большом» новом соглашении по Brexit, и призвал законодателей утвердить его в выходные.

Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы» №0906.

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