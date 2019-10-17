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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в четверг, что Великобритания и Европейский Союз договорились о «большом» новом соглашении по Brexit, и призвал законодателей утвердить его в выходные.

«У нас есть прекрасное новое соглашение», - написал Джонсон в своем Твиттер, сообщает «Европейская правда».

«Теперь парламент должен завершить Brexit в субботу, чтобы мы могли перейти к другим приоритетам, таких как стоимость проживания, здравоохранение, насильственная преступность и наша окружающая среда», - добавил Джонсон.

В свою очередь президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил: «Где есть воля, там есть соглашение - у нас есть! Это справедливое и сбалансированное соглашение для ЕС и Великобритании, и это соответствует нашему обязательству найти решение. Я рекомендую Совету ЕС одобрить это соглашение».

Напомним, обе палаты парламента Великобритании приняли закон, запрещающий выход Британии из ЕС без соглашения и обязывающий правительство перенести Brexit позже установленного 31 октября.

Европейский Союз выдвинул ультиматум премьер-министру Великобритании: представить свои предложения по Brexit до конца сентября или готовиться к «жесткому» выходу из ЕС.
ForUm

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