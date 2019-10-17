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Хозяйственный суд Киева приостановил рассмотрение производства по иску о незаконности договора купли-продажи ПриватБанка.

Как сообщил исполняющий обязанности главы суда, Петр Пономарь, соответствующее решение 16 октября приняла судья Людмила Шкурдова, передает «Экономическая правда».

«Насколько я знаю, причина остановки - до рассмотрения другого судебного дела, которое рассматривается не в Хозяйственном суде города Киева. Оно рассматривается в Украине, в другом суде», - подчеркнул он.

По его словам, решение о прекращении рассмотрения дела появится в Едином реестре судебных решений через несколько дней.

На сайте суда отмечается, что судебное заседание по делу ПриватБанка, назначенное на 10:30 17 октября, не состоится «в связи с остановкой производства до вступления в законную силу решения по делу №826/7432/17».

Как сообщает пресс-служба, суд работает в обычном режиме

Представитель Коломойского Александр Винниченко подтвердил, что Хозсуд остановил рассмотрение дела.

По словам Винниченко, его клиент сохраняет позицию, что государство незаконно отобрало у него акции банка.

Он также допустил, что минирование здания суда произошло в интересах ответчиков.

В то же время руководитель управления претензионно-исковой работы юридического департамента Нацбанка Виктор Григорчук сообщил, что основание для прекращения дела - рассмотрение дела о национализации, по которому Окружной админсуд Киева вынес решение в апреле.

Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров и признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного Приватбанка с рынка с участием государства.

 
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