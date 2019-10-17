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Олег Гладковский называет незаконным его задержание и в знак протеста объявляет голодовку, сообщает пресс-служба корпорации «Богдан».

По его словам, никаких ограничений на выезд за границу никогда не было. Повесток с вызовами на допрос или проведения следственных действий не направлялось.

«Я все время сотрудничал с детективами НАБУ, давая показания и необходимые пояснения», - подчеркнул он.

«За последние полгода, как я вернулся в корпорацию «Богдан», я десятки раз вылетал за границу для участия в переговорах с бизнес-партнерами и всегда возвращался в Украину», - отметил Гладковский.

Как сообщал ForUm, 17 октября Национальное антикоррупционного бюро задержало бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением

25 февраля журналисты программы «Наші гроші» обнародовали расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В «Укроборонпроме» назвали обнародованную информацию некорректной и манипулятивной.

Олег Гладковский обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в расследовании программы «Наши гроши».

После скандала были отстранены директор ГП «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова» Бабич А.А. и директор ГП «Изюмский приборостроительный завод» Филоненко С.В.

4 марта президент уволил Гладковского.
ForUm

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