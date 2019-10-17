Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в статью 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан» № 166-ІХ, принятый парламентом 3 октября 2019. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Закон увеличивает санкции за безосновательный отказ водителей автотранспортных средств от льготной перевозки граждан. Так, документ предусматривает, что безосновательный отказ от предусмотренной законом льготной перевозки граждан влечет наложение штрафа на водителей транспортных средств, граждан - субъектов предпринимательской деятельности в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (до этого штраф составлял 8 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Документ направлен на уменьшение случаев безосновательного отказа в льготном перевозке граждан, восстановление социальной справедливости и снижение напряжения в обществе.