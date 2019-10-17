Генеральный прокурор Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду Украины представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины девятого созыва Ярослава Дубневича, сообщает пресс-служба ГПУ.

«Досудебным расследованием Национального антикоррупционного бюро Украины собрано достаточно доказательств для сообщения народному депутату о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). По версии следствия, эти деяния повлекли убытки в размере 93 млн 277 тыс. грн», - говорится в сообщении.

Следствием собрано достаточно доказательств, дающих основания подозревать, что, будучи народным депутатом Украины восьмого созыва и, находясь на посту председателя Комитета ВР по вопросам транспорта, он был осведомлен о финансовом состоянии ПАО «Укрзализныця», в частности его потребности при проведении государственных закупок, а также имел влияние на учредителей и должностных лиц ПАО, которое является единственным производителем стрелочных переводов, башмакосбрасывателей, устройств уравнительных, рамных рельсов, крестовин, контррельсовых рельсов и комплектов раздельного скрепления.

Доказательства свидетельствуют о том, что указанное лицо с сообщниками изучило и проанализировало спрос и цены на рынке стрелочных переводов и приняло решение завладеть средствами филиала «Центр обеспечения производства» ПАО «Укрзализныця».

В частности, следствие считает, что средства были получены контролируемыми народным депутатом и его сообщниками юридическими лицами через согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции в адрес филиала, при этом народным депутатом неоднократно были использованы свое служебное положение в интересах связанных с ним лиц. В дальнейшем денежные средства были использованы сообщниками по своему усмотрению.

В соответствии со ст. 480, п. 2 ч.1 ст. 481 Уголовно-процессуального кодекса Украины особый порядок уголовного производства применяется в отношении народного депутата Украины, письменное сообщение нардепу о подозрении осуществляется генпрокурором.

Согласно закону привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины, его задержание или избрание в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста не может быть осуществлено без согласия Верховной Рады Украины.

Следовательно, генеральный прокурор просит Верховную Раду Украины дать разрешение на привлечение к уголовной ответственности вышеупомянутого народного депутата Украины.