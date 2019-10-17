Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 761/2019 «О неотложных мерах по обеспечению благоприятных условий для деятельности физических лиц - предпринимателей», направленный на улучшение условий для развития предпринимательства, осуществление физическими лицами предпринимательской деятельности. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Согласно документу, Кабинет Министров должен обеспечить создание Координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства с привлечением к его работе представителей общественных организаций, представляющих интересы малого бизнеса.

В двухнедельный срок с участием упомянутого Совета должны быть разработаны и внесены на рассмотрение парламента законопроекты, направленные на либерализацию условий и критериев отнесения физических лиц-предпринимателей к первой группе упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности, в частности путем установления большего размера предельного объема их дохода в течение календарного года, предоставление им права использовать труд наемных лиц, а также расширение перечня видов деятельности, которые могут осуществлять такие субъекты хозяйствования.

Также должен быть подготовлен законопроект о введении двухлетнего моратория на проведение проверок СПД (кроме осуществляющих высокорентабельные виды деятельности с существенными рисками уклонения от налогообложения) по соблюдению ими порядка применения регистраторов расчетных операций и смягчения ответственности этих лиц за нарушение ими установленного порядка представления в контролирующие органы отчетности, связанной с применением РРО.

Кроме того, должны быть приняты необходимые меры для обеспечения прозрачных и необременительных процедур регистрации расчетных операций при реализации товаров и услуг через Интернет и проведения разъяснения о порядке применения таких процедур. С 1 января 2020 должна быть обеспечена возможность тестирования налогоплательщиками при осуществлении расчетных операций бесплатного программного решения для использования такими плательщиками программных регистраторов расчетных операций.

Также глава государства подписал законы Украины № 128-ІХ «О внесении изменений в Закон Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» и № 129-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг», которые парламент принял 20 сентября 2019.

Они направлены на защиту легального бизнеса от недобросовестной конкуренции, вывод из теневого оборота доли наличных расчетов, «серого» товара, улучшение эффективности налогового администрирования и государственного контроля за расчетными операциями.

Реализация положений документов будет способствовать повышению общего уровня налоговой культуры и защиты потребителей за счет поэтапного расширения фискализации расчетных операций и внедрение инновационных технологических решений в виде программных регистраторов расчетных операций как альтернативы классическим РРО.

Так, функцию программного РРО сможет выполнять любое устройство (компьютер, планшет, смартфон), на который установлено соответствующее программное обеспечение. При этом Государственная налоговая служба Украины должна обеспечить программным решением для использования субъектом хозяйствования программного РРО бесплатно, а регистрация программного РРО будет осуществляться через электронный кабинет.

Чтобы стимулировать потребителей получать чеки, законами предлагается ввести с 1 октября 2020 так называемый механизм кэшбек, предусматривающий возможность осуществления компенсации покупателю (потребителю) 100% стоимости приобретенных товаров (работ, услуг) за счет части штрафных санкций за нарушение требований по РРО, применяемых по его жалобе.

Кроме того, с 1 января 2021 повышается с 1,5 млн грн до 2,5 млн грн максимальный порог годового дохода физического лица - предпринимателя на упрощенной системе налогообложения, может относиться ко II группе плательщиков единого налога.