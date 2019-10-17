Офис президента на своей странице в Facebook перепутал Латвию, где с официальным визитом находился Владимир Зеленский, с Литвой. Об этом сообщил в Facebook заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«Вчера в заметке на аккаунте Офис президента Украины в соцсетях была допущена ошибка в написании названия страны, в которой глава государства осуществлял официальный визит. Ошибку сразу же исправили», – написал он.

По словам Тимошенко, специалист по работе в соцсетях, который допустил эту ошибку, получил взыскание и географический атлас в подарок.

«Просим прощения у читателей аккаунта», – подчеркнул он.