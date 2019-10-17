Верховная Рада приняла Закон «О верификации и мониторинге государственных выплат», сообщает пресс-служба ВР.

За соответствующий проект закона №1231 во втором чтении и в целом проголосовали 249 народных депутатов.

Этот закон определяет правовые и организационные основы осуществления верификации и мониторинга государственных выплат в Украине.

Целью настоящего закона является повышение адресности государственных выплат, содействие развитию системы социального обеспечения, а также обеспечение эффективного использования бюджетных средств.

Законом определено, что «верификация - комплекс мероприятий по сбору и проверке достоверности информации, определенной законодательством для назначения, начисления и/или осуществления государственных выплат и влияет на определение права на получение и размер таких выплат, а также выявление несоответствия данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных».

Согласно закону, «государственные выплаты - пенсии, пособия, льготы, субсидии, социальные стипендии, другие выплаты, которые осуществляются за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования».

Законом определены основные задачи, права и обязанности центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, в части осуществления верификации государственных выплат, а также полномочия органов, осуществляющих государственные выплаты.

Кроме этого, законом регулируются основные вопросы сбора, обработки и анализа информации, полученной от субъектов предоставления информации, а также определены основные этапы верификации и перечень информации, которая используется для осуществления верификации и мониторинга государственных выплат.

Законом также определен порядок предоставления рекомендаций органам, осуществляющим государственные выплаты, и обработки ими таких рекомендаций, а также подходы по возврату неправомерно полученной реципиентом государственной выплаты. Полномочия по установлению порядка осуществления верификации государственных выплат и определения администратора и порядка администрирования информационно-аналитической платформы возложены на Кабинет Министров Украины.