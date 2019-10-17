Национальное антикоррупционного бюро подтверждает задержание бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением, сообщает пресс-служба НАБУ.

«НАБУ подтверждает задержание бывшего первого заместителя секретаря СНБО по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины)», – говорится в сообщении.

В Бюро отметили, что следственные действия продолжаются.

«Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая сохранение тайны следствия. Детали – позже», – подчеркнули в НАБУ.

Ранее бывший народный депутат Сергей Лещенко сообщил о задержании Гладковского сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны.

Напомним, 25 февраля журналисты программы «Наші гроші» обнародовали расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.



В «Укроборонпроме» назвали обнародованную информацию некорректной и манипулятивной.

Олег Гладковский обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в расследовании программы «Наши гроши».

После скандала были отстранены директор ГП «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова» Бабич А.А. и директор ГП «Изюмский приборостроительный завод» Филоненко С.В.

4 марта президент уволил Гладковского.