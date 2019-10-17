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Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы» №0906.

Как сообщается на сайте парламента, законом усовершенствовано законодательство Украины по вопросам выполнения воинской обязанности и военной службы в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях, а именно:

введение новых воинских званий сержантского и старшинского состава ВСУ, соответствующих стандартам НАТО,

повышение роли сержантского и старшинского состава в обучении и воспитании подчиненного личного состава и выполнении ими задач по назначению;

создание дополнительных мотивационных факторов по прохождении гражданами Украины военной службы по контракту, что будет способствовать переходу ВСУ на профессиональную основу.

Фото: LB.ua.

Законом предусмотрено изменение названия «полк» на «бригаду» и соответственно командир полка будет командиром бригады.

Согласно документу, при обращении к министру обороны Украины и его заместителям, которые являются гражданскими лицами, военнослужащий называет их должность, добавляя перед названием должности слово «пан (пани)». Сейчас существуют такие армейские звания рядового, сержантского и старшинского состава: рядовой; старший солдат; младший сержант; сержант; старший сержант; старшина; прапорщик; старший прапорщик. Законопроектом этот ряд меняется на такой: рекрут; солдат; старший солдат; младший сержант; сержант; старший сержант; первый сержант; штаб-сержант; мастер-сержант; старший мастер-сержант; главный мастер-сержант, передает LB.ua.

Предлагается изменить и корабельные звания: мичманов больше не будет, зато появятся штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина и главный мастер-старшина.
 
ForUm

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