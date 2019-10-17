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Парламент IX созыва за первые 50 дней работы рассмотрел 209 законопроектов и принял 56 законов. Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, открывая заседание парламента, передает УНИАН.

Он заметил, что сегодня - 50-й день работы Верховной Рады IX созыва. «Мы с вами достаточно плодотворно работаем и живем действительно в турборежиме, за что я всем благодарен ... Мы за этот промежуток времени рассмотрели 209 законопроектов, приняли в общей сложности 56 законов. Я думаю, что с такой скоростью вряд ли сможет спорить любая из Верховных Рад Украины, которая была раньше», - сказал Разумков.

Он выразил надежду, что депутаты продолжат работать так же быстро и качественно.

Напомним, первый заместитель главы Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что украинский парламент в начале октября может завершить так называемый «турборежим» принятия законов и перейти к обычному режиму работы.
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